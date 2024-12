Ilfoglio.it - Vita vera ed etichette beffarde

La casa editrice Anfora, che svolge un lavoro importante sulla letteratura ungherese, ha pubblicato di recente, nella traduzione di Antonio D’Auria, “Donna sul fronte” di Alaine Polcz. Nata nel 1922 e morta nel 2007, Polcz ha lavorato a lungo come psicologa, e nel suo paese ha cambiato il modo di prendersi cura dei malati terminali. Il suo esordio di scrittrice, che coincide con questa narrazione autobiografica, è arrivato solo nel 1991: cioè quando, col crollo del regime comunista, crollava la censura su molti episodi in cui erano coinvolti i sovietici. L’autrice di “Donna sul fronte” ricorda infatti gli stupri senza numero subìti a vent’anni, durante la Seconda guerra mondiale, da parte dei soldati dell’Armata rossa. “E’ rimasta in me la seguente immagine:”, scrive a un certo punto, “otto o dieci soldati russi mi circondano accovacciati, ora uno si sdraia sopra di me, ora un altro.