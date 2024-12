Ilrestodelcarlino.it - Stop a una conducente positiva all’alcol. Chiama il ragazzo, ma ha bevuto anche lui

"Della serie ’se bevo, non guido’": è il titolo di un post pubblicato su Facebook dalla polizia locale dell’Unione Reno Galliera che racconta di una disavventura per due fidanzati ‘colpiti e affondati’ dall’etilometro. Disavventura, accaduta nei giorni scorsi e che ha visto il suo epilogo nel ritiro della patente per entrambi con una denuncia per guida in stato di ebbrezza, una salata sanzione amministrativa e il ritorno a casa in carro attrezzi per i due a bordo delle rispettive automobili. "Qualche sera fa – dice Massimiliano Galloni, comandante della polizia locale Reno Galliera - i nostri colleghi sono intervenuti nel territorio del comune di Castel Maggiore per rilevare un incidente stradale. Si trattava di uno scontro che ha visto protagonisti una automobile ed una motocicletta, senza conseguenze gravi per i conducenti dei mezzi.