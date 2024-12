Ilrestodelcarlino.it - Smartysystem alle prese con i catanesi della Cosedil

Doppio turno casalingo per laEssence Hotels Fano che, nelle prossime due domeniche, ospiterà idele i senesi dell’Emma Villas. Si comincia con Aci Castello domani (domenica 8 dicembre)18 contro una delle favorite per la Superlega e reduce dalla retrocessione in A2: "La squadra catanese è stata costruita per tornare subito in Superlega – afferma coach Mastrangelo – hanno avuto qualche difficoltà iniziale e sono stati un po’ discontinui. Noi dovremo essere bravi ad approfittare dei loro punti deboli e del fatto che torniamo a giocare nel nostro Palasnde, dove il pubblico ci dà una grande spinta". L’Aci Castello è reduce da due sconfitte (0-3 a Siena e 2-3 con Prata di Pordenone) e vanta cinque vittorie in campionato a fronte di altrettante sconfitte, di cui ben quattro al tie break.