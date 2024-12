Puntomagazine.it - Prevenzione dei furti in abitazione. Foglio di Via Obbligatorio per uno straniero

Carabinieri intensificano i controlli contro iincon precedenti arrestato e sottoposto a “di via”Massimo impegno dei Carabinieri per combattere il fenomeno deiinche recentemente hanno colpito il territorio.Nel territorio della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita (BN), una delle Pattuglie messe in campo ha intercettato un cittadino, ma residente a Napoli, intento ad aggirarsi a piedi, senza che fosse in grado di giustificare la sua presenza sul posto.Dal successivo controllo a cui è stato sottoposto, sono emersi a suo carico numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, tra cuiined inoltre è risultato già essere gravato da vari provvedimenti di “di via” da svariati comuni campani.