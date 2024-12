Ignoti nella notte fanno saltare un bancomat a Calenzano

Leggi su Corrieretoscano.it

ilalla filiale della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno di, in provincia di Firenze.È successo all’alba del 7 dicembre, poco prima delle 6. Sul posto è arrivato, dopo segnalazione al 112, un equipaggio della locale stazione dei carabinieri assieme a un altro dell’aliquota operativa di Signa: sono intervenuti in via Giusti 231 dove, con una sostanza esplosiva, avevano fatto detonare lo sportello. Il danno complessivo è da stimare. Sono immediatamente partite le indagini per individuare i responsabili da parte della compagnia dei carabinieri di Signa.