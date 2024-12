Quotidiano.net - I rapporti tra alleati. La dem Picierno: “M5s in crisi d’identità”.

Beppe Grillo invia una lettera a Elly Schlein “di referenza per Candidatura di Giuseppe Conte”. Una raccomandazione al vetriolo: “Ritengo che Conte (simpaticamente Oz) sia la persona giusta per guidare il Pd. Ha già portato risultati tangibili: ha trasferito milioni di voti dal M5s al Pd. Vi chiedo di considerare la generosità e l’abnegazione. Porterà il suo stile unico, fatto di compromessi creativi, strategie e un tocco di teatralità istituzionale. È l’uomo giusto per il Pd, pronto a dare al vostro progetto l’imprevedibilità che mancava”. Oltre a merito e destinataria, conta la coincidenza con il voto bis per la Costituente, in corso fino a domani (perché sia valida serve la partecipazione di almeno metà degli iscritti). Replica Conte: “Le battute non gli mancano, credo che la questione sia seria, se ci dovessimo affidare alle battute scriverei una lettera di referenze a Draghi, perché lo assuma per una consulenza”.