Derby del Cipollaio | Real Forte Querceta sfida Castelnuovo nella quattordicesima giornata

Domani, alle 14.30, allo stadio "Necchi-Balloni" didei Marmi, è in programma ildel "", traper ladel girone di andata. "E’ una partita che dobbiamo affrontare con molta attenzione – commenta l’allenatore gialloblu Vangioni – , in quanto avremo di fronte una squadra molto esperta e tecnicamente valida. La maggior parte dei titolari è composta da giocatori che, lo scorso anno, hanno disputato la serie "D" e anche questo ci deve far riflettere. Dobbiamo scendere in campo molto determinati, cercando di migliorare ancora rispetto alla già buona prestazione di domenica scorsa a Livorno. Direi che dobbiamo fare ancora meglio per conseguire un risultato positivo, dato che il, nonostante non sia partito benissimo in campionato, come ho detto, è una squadra di valore.