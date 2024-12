Ilrestodelcarlino.it - Coni Macerata celebra atleti marchigiani con premi sportivi e riconoscimenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si chiude un quadriennio che, pur tra molte difficoltà come quelle dovute al Covid, ma anche al caro energia e alla riforma del mondo dello sport, ci ha dato tante soddisfazioni in moltissime discipline. Il territorio maceratese ha accolto tante manifestazioni. C’è sinergia tra società sportive ed amministrazioni locali, continueremo a tenere alto il livello sportivo della provincia". Parole di Fabio Romagnoli, delegato deldi, che si è espresso così alla festa delalla Filarmonica ieri pomeriggio.di tantissime discipline hanno ricevuto diplomi al merito sportivo, stelle d’oro, d’argento e di bronzo, oltre che diversial valoreco. La crème de la crème dello sport provinciale si è così riunita in una serata perre i suoie le sue società.