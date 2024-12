Thesocialpost.it - Congo, mistero sulla malattia X: febbre, tosse e alta letalità preoccupano il mondo

Una nuova e misteriosa epidemia, denominata “X”, sta creando allarme ine preoccupazione nella comunità internazionale. Ad oggi, si registrano 376 persone contagiate e 79 decessi, un tasso di mortalità che supera il 20%. I sintomi principali includono, mal di testa, mal di gola, congestione nasale, difficoltà respiratorie e anemia.Leggi anche: Ufficiale russo uccide un soldato di leva che si è rifiutato di combattereAllerta globale dopo la pandemia da Covid-19L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha immediatamente inviato un team di esperti per investigare sul campo. La memoria della pandemia da Covid-19, partita anch’essa da un virus inizialmente poco conosciuto, alimenta l’urgenza di comprendere l’origine e la natura di questa nuova minaccia.Paul Hunter, professore di Medicina all’University of East Anglia (Uea), ha offerto un’ipotesi preliminare: “La presenza di anemia potrebbe far pensare a una polmonite da Mycoplasma, ma è presto per fare diagnosi definitive”.