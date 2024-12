Romadailynews.it - Cina: velivolo addestratore nazionale AG100 avvia servizio commerciale

Pechino, 07 dic – (Xinhua) – Ilda addestramento civile primario, sviluppato autonomamente dalla, e’ entrato ufficialmente in, secondo la Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Ilmonomotore a pistoni ha recentemente iniziato ilpresso una base di addestramento piloti dell’AVIC Flight Academy, ha annunciato AVIC. L’, sviluppato da China Aviation Industry General Aircraft Co., Ltd. sotto AVIC, colma una lacuna significativa per lanel settore degli aerei da addestramento civile primario di produzione. Progettato principalmente per l’addestramento dei piloti e per voli privati, l’e’ destinato a servire una vasta gamma di clienti, comprese le scuole di addestramento per piloti e i piloti privati, ha spiegato AVIC.