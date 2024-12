Cityrumors.it - Bollo fattura elettronica, Agenzia Entrate annuncia novità: cosa cambia

Sono in arrivo delle importantissimein merito all’imposta dida applicare sulle fatture elettronicheL’delleha dovuto fare chiarezza riguardo alche va inserito sulle fatture elettroniche. Sul proprio sito ufficiale di riferimento è stata pubblica dall’AdE una guida apposita per aiutare i contribuenti a capire tutto ciò che ruota intorno a questa imposta: dalle regole, alle modalità di pagamento, elencando tutti gli strumenti utili per facilitare l’assolvimento di questo obbligo fiscale.– Cityrumors.itPrima di tutto dobbiamo ricordare che l’imposta disi applica sulle fatture elettroniche che documentino operazioni esenti da IVA o non soggette all’imposta, a condizione che l’importo del documento superi 77,47 euro.