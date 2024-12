Gqitalia.it - Benvenuti in classe con il professor Francesco Risso

Leggi su Gqitalia.it

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta.L’ultima volta che sono stato in università è stato il giorno della mia laurea. Ho chiamato un po’ di amici e parenti, indossato un completo dal fit rivedibile e festeggiato con la classica corona d’alloro. Da quel giorno non ho più messo piede in un’aula, tantomeno in un’aula magna. Ma lo sapete, la vita è piena di sorprese e può capitare di ritrovarsi quasi dieci anni dopo seduti a un banco universitario per assistere a una lezione. Fortunatamente per i miei traumi da studente, questa volta non siamo nei corridoi di Roma Tre e nemmeno nel bel mezzo di una lezione di filologia dantesca (scherzo,Fiorilla!), ma a Firenze, nell’aula magna del Polimoda.