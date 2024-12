Puntomagazine.it - Arco Felice Vecchio, lunedì di inaugurazione per le nuove luci

Lunedi 9 dicembre i Sindaci Luigi Manzoni e Josi Gerardo Della Ragione inaugureranno il sistema di illuminazione ad9 dicembre alle ore 17.30 i sindaci di Pozzuoli Luigi Manzoni e di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione presenzieranno all’del sistema di illuminazione dell’monumentale di, azione progettata e realizzata in sinergia tra le due amministrazioni, al fine di valorizzare una risorsa archeologica e storica unica, che mette in collegamento le città di Pozzuoli e Bacoli.“Siamo orgogliosi di aver aggiunto un altro tassello al processo di valorizzazione della nostra meravigliosa terra: dopo l’illuminazione della Montagna Spaccata, realizzata in collaborazione con il Comune di Quarto e l’Associazione Flegrea 80010, insieme al Sindaco di Bacoliporteremo la luce ad uno dei nostri simboli, una gloriosa opera ingegneristica che oggi collega le nostre due città“, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.