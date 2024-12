Tvplay.it - Ancora polemiche su Thiago Motta: caos Juve, coinvolto anche Allegri

Leggi su Tvplay.it

Al termine del pareggio frantus e Bologna, alcunesono venute fuori sue ha finito per esserel’ex tecnico bianconero, Massimiliano.L’attesa sfida frantus e Bologna è giunta. Attesa poiché il tecnicoha avuto modo di confrontarsi con il suo diretto passato e in qualche modo sono state tratte delle prime conclusioni circa l’inizio dell’avventura alla guida tecnica dei bianconeri. Dopo un ottimo start in campionato,a causa di alcuni infortuni, il percorso dellantus ha cominciato a essere leggermente altalenante. L’ultima vittoria risale al derby contro il Torino.su(ANSA) – tvplay Da quel momento in avanti quattro pareggi consecutivi, di cui tre in campionato contro Milan, Lecce, Bologna poi in quello in Champions League contro l’Aston Villa.