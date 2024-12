Zonawrestling.net - WWE: Bianca Belair e Damian Priest rappresentano la WWE al March of Dimes 2024

è senza dubbio una delle più grandi Babyface nella divisione femminile della WWE oggi. È amatissima dai fan più giovani ed è riconosciuta per il suo carisma e il suo costante impegno negli eventi di beneficenza. Non sorprende quindi che abbia recentemente partecipato alofAnnual Sports Luncheon. L’evento era dedicato a sensibilizzare e raccogliere fondi per madri e bambini bisognosi. La WWE sostiene da tempo questo evento annuale eera presente per rappresentare la compagnia. Non era sola, infatti è stata avvistata in compagnia diha poi condiviso su X le sue riflessioni sull’evento, accompagnandole con una foto insieme a.“È stato un onore partecipare nuovamente alofAnnual Sports Luncheon, che ha raccolto oltre 1 milione di dollari dal 2013.