Lapresse.it - Warner Bros vuole il Festival, Rai prepara ricorso ma pensa a piano B

Prove tecniche di Sanremo in casa. Dal colosso di Discovery finora regna il silenzio anche se a quanto trapela ilinteressa, eccome se interessa alla, pronta a qualsiasi investimento economico pur di riproporre dal 2026 la kermesse con il grande ritorno di Amadeus, ma sul Nove. Il conduttore, passato a Discovery dopo aver diretto e condotto le ultime 5 edizioni delcon la Rai, sul caso della sentenza Tar Liguria non ha ancora voluto rilasciare dichiarazioni, soprattutto per rispetto nei confronti dell’amico e collega Carlo Conti oltre che per la sua ex azienda. Nella stessa squadra del Nove, c’è anche Fabio Fazio, anche lui più volte salito sul palco dell’Ariston come conduttore. Del resto la musica piace assai alla. Amadeus ha già trasferito dalla Rai l’Arena Suzuki su Nove e Real Time (canale 31) dal 7 al 14 dicembre alle 16:20 con il format Rds Showcase trasmette due puntate speciali con protagonisti Achille Lauro, Ghali, Negramaro e Tananai.