Lanazione.it - Niente deroga al bilancio. Scatta l’esercizio provvisorio

Suldi previsione del Comune di Firenze, la cui approvazione in Consiglio comunale era calendarizzata per il 30 dicembre, c’è bufera politica. E la discussione porta la conseguenza della gestione provvisoria dell’ente fino a metà 2025, quando sarà votata la delibera. Tutto è partito dalla consueta riunione dei capigruppo del giovedì: l’assessore Giovanni Bettarini ha chiesto una. Serviva l’unanimità e invece ha ricevuto un ‘no’ secco dai capigruppo Dmitrij Palagi (Spc) e Angela Sirello (FdI). "Noi colsiamo pronti – ha detto Bettarini -. Da quando consegni ilai consiglieri fino alla data di discussione in aula secondo il Testo unico degli enti locali il termine minimo è di 15 giorni, per il regolamento del Consiglio comunale ce ne vogliono 25. Avevamo fatto una proposta, quella di concedere 20 giorni di tempo.