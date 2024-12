Sport.periodicodaily.com - Modena-Salernitana: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Entrambe le squadre occupano la parte medio-bassa della classifica e non possono fallire per risalire la china.si giocherà sabato 7 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Braglia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI canarini hanno visto clamorosamente ridursi le loro ambizioni di alta classifica ed ora devono necessariamente tirarsi fuori da una brutta classifica che li vede sedicesimi con 16 punti. La squadra di Mandelli è reduce da due pareggi consecutivi ed hanno incassato una sola sconfitta nelle ultime cinque gare.I granata hanno fatto lo stesso percorso degli emiliani e, dopo oltre un mese senza vittorie, sono tornati ad esultare nell’ultimo turno grazie alla rotonda vittoria sulla Carrarese riscattando i due precedenti ko consecutivi.