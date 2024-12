Gamberorosso.it - I fuoriclasse della cucina tipica: ecco i Campioni della tradizione in Lombardia e Milano

Cotoletta alla milanese, ossobuco, mondeghili, luccio alla gardesana, risotto alla Vecchia Lodi.li i piatti simbololombarda i cui migliori interpreti sono premiati comenella guida- Il meglio die delle altre province 2025 del Gambero Rosso. Cinque specialità con altrettanti interpreti che ne propongono le versioni migliori, quelle più ortodosse, rispettose delle ricette originali e divenute identitarie nei menu di posti che non hanno bisogno di presentazioni, a partire - rispettivamente - dal Nuovo Macello, la Pesa 1902 e l'Osteria del Treno in città, per finire con l'Osteria Gattolardo sulle sponde del Garda (Desenzano, Brescia) e l'Antica Osteria del Cerreto ad Abbadia Cerreto, nel Lodigiano.Un premio che per il secondo anno consecutivo è frutto del progetto Bonarda #laMossaPerfetta promosso dal Distretto del vino di qualità dell’Oltrepò Pavese con l'intento di valorizzare la produzione dell'Oltrepò Pavese in partnership con Gambero Rosso.