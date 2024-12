Ilrestodelcarlino.it - I conti in tasca . Così la giunta inciampa sul prestito del manager

Lacomunale porta in Commissione una delibera e la sua stessa maggioranza storce il naso, si dimostra poco convinta nel trattare l’argomento e vota il rinvio del testo assieme all’opposizione. Al centro dell’attenzione lo schema di convenzione tra il Comune di Ancona e quello di Numana per ‘prestare’ il segretario generale, Giovanni Montaccini, per due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì. Nell’accordo è prevista anche una scadenza temporale fissata a novembre 2029, oltre la fine del mandato del sindaco di Numana Tombolini. Fino a qui nulla di strano e per certi versi nulla di nuovo, visto che in passato con la vecchia sindacatura lo stesso segretario generale ha collaborato con il Comune di Osimo e proprio con quello di Numana. C’è però una differenza sostanziale, visto che la convenzione modificherebbe in maniera sensibile la pura collaborazione consentendo un 25% di retribuzione in più ale soprattutto vincolerebbe in maniera particolareggiata l’attività comunale.