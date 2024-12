Lanazione.it - Città sostenibile e verde. Accordo con l’Università: "Piani di sviluppo comuni"

La Scandiccinascerà condi Firenze. La sindaca Sereni ha siglato una convenzione con il Centro interdipartimentale per le energie alternative e rinnovabili dell’Ateneo fiorentino. L’obiettivo è elaborare un piano energetico comunale per contenere le emissioni e dare il via a buone pratiche anti inquinamento. A guidare il team di ricercatori che lavorerà inè il professor Maurizio De Lucia, che è il direttore del centro universitario. Per predisporre quello che potremmo chiamare l’Ape comunale, i ricercatori universitari partiranno da un inventario base delle emissioni; successivamente, in base al monitoraggio saranno stilate anche le strategie. La sindaca Claudia Sereni: "Le convenzioni con Unifi sono uno degli atti concreti che testimoniano la nostra volontà politica di innovare in profondità gli strumenti generali del Comune, da quelli urbanistici, aidele del benessere, sviluppando al meglio i temi della sostenibilità, della transizione energetica, allineandoci all’agenda europea 2030.