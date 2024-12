Cultweb.it - Che cos’erano i treni della felicità che hanno ispirato Il treno dei bambini?

L’Italia del Dopoguerra era un paese ferito, segnato dalle cicatriciguerra. La povertà, la fame e le disuguaglianze sociali erano all’ordine del giorno, soprattutto nelle regioni del Sud. Ed è in questo contesto che nasce un’iniziativa straordinaria, un gesto di solidarietà che avrebbe cambiato la vita di migliaia di: i.L’idea di portare idel Sud, sfiniti dalla miseria, in famiglie del Nord, più fortunate, nasce dalla volontà di un gruppo di intellettuali e attivisti comunisti, tra cui Teresa Noce. L’Unione Donne Italiane (UDI) e il Partito Comunista Italiano (PCI), dunque, si mobilitano per organizzare un vero e proprio esodo di minori, un’operazione logistica complessa che ha richiesto un impegno enorme.Serena Rossi in una scena del film Ildei-Fonte: NetflixIl primoparte nel dicembre del 1945, carico di speranza e di sogni.