Canneto sull'Oglio, al tristellato Ristorante Dal Pescatore il piatto del Buon Ricordo d'Oro

Mantova, 6 dicembre 2024 – Al più longevo, ilDaldidella famiglia Santini è stato assegnato ildeld’Oro. L’Unione Ristoranti delcon il suo-simbolo dipinto a mano dagli artigiani della ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare, è la prima associazione di ristoratori nata nel 1964 in Italia, per salvaguardare e valorizzare le tradizioni e culture gastronomiche italiane. Dallo scorso anno, l'associazione ha istituito ildeld’Oro che quest'anno è stato attribuito alla famiglia Santini che ha fatto parte del sodalizio dal 1981 al 1989. La cerimonia si è svolta in via Mecenate,il premio è stato consegnato a Antonio e Alberto Santini, dal presidente Cesare Carbone e dal segretario generale operativo Luciano Spigaroli.