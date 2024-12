.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, il programma e gli arbitri dell’11^ giornata

Leggi su .com

In C1, il Cerreto d’Esi affronta la capolista Fermana, scontro per la quinta piazza tra Pietralacroce e Samb. In C2/A ad Ancona stasera ci sono Verbena-Lucrezia, Mantovani-Sant’Ippolito e Aspio-Ciarnin Senigallia. Nel girone B il big match è Castelfidardo-Real Fabriano, derby osimano tra Osimo Five e San Biagio VALLESINA, 6 dicembre– Ci stiamo avvicinando a grandi passi al termine del girone d’andata inC1 e C2 dia 5. Tra stasera e domani, venerdì 6 e sabato 7 dicembre, infatti, si giocano le partite. Vediamo insieme ildelle sfide che riguardano le squadre della provincia di Ancona e dell’Alto Maceratese.C1 InC1, stasera un ritrovato Cerreto d’Esi affronta la capolista Fermana: l’obiettivo è dare filo da torcere ai canarini dopo il bel successo contro il Chiaravalle.