Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali: Retegui inizia in panchina, Pasalic sulla trequarti

Bergamo. L’alla caccia della nona di fila condietro alla due punte, che sono De Ketelaere e Lookman, conche parte dalla, mentre in difesa torna Djimsiti: ledella sfida contro il, le(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri;; De Ketelaere, Lookman. All. GrittiA disp. Rossi, Rui Patricio, Godfrey, Toloi, Scalvini, Kossounou, Palestra, Sulemana, Samardzic, Brescianini, Zaniolo,(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. FonsecaA disp. Torriani, Sportiello, Calabria, Terracciano, Pavlovic, Tomori, Loftus-Cheek, Chukwueze, Okafor, Abraham, Camarda.