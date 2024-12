Anticipazionitv.it - Amici anticipazioni 8 Dicembre 2024: una triste eliminazione

La puntata di, in onda l’8, promette spettacolo ed emozioni. Ospiti come i Pinguini Tattici Nucleari e Aiello renderanno la serata unica. Durante la registrazione del 6, sono state affrontate sfide importanti e gare decisive tra gli allievi. Diego è stato eliminato, mentre Luk3 ha superato la sua sfida. Aiello ha giudicato la gara inediti, con la vittoria di TrigNo, mentre Marcello Sacchetta ha premiato Alessio nell’improvvisazione di ballo. Le classifiche, le eliminazioni e le tensioni tra gli studenti hanno acceso il pubblico in studio. La puntata si prospetta un mix di musica, competizione e colpi di scena. Scopriamo insieme i dettagli: ospiti speciali, musica e giudiziNella puntata dell’8, il palco disarà animato da due grandi ospiti musicali: i Pinguini Tattici Nucleari, pronti a emozionare il pubblico con le loro hit, e Aiello, che avrà anche il compito di giudicare la gara inediti.