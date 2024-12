Ilfattoquotidiano.it - X Factor 2024 si infiamma con Francamente: “Achille Lauro ha una squadra di soli maschi bianchi”. La replica: “Ho fatto una scelta di DNA dei generi”

lo stimo, è un simbolo ed è sempre stato gentile. Ma è unche la suasia composta da. Non ho nulla contro gli altri ragazzi, nulla. Voglio solo creare più consapevolezza”. Così l’ex semifinalista di X, in una intervista a La Repubblica. Durante la conferenza stampa di presentazione della Finale del talent show, in onda stasera su Sky Uno, in streaming su Now e in simulcast su Tv8 e condotta da Giorgia,è stato interpellato da Fanpage in merito alle parole dell’artista.“Hounadi DNA deiche portavano i ragazzi. – ha affermato – Alle Audition era la mia prima volta, non volevo creare sovrapposizioni nella miae lavorare con ognuno su un genere ben definito, diverso. C’era cantautorato, punk rock, jazz, rock.