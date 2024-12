Napolipiu.com - Video shock: sparatoria e salvataggio del calciatore Perlaza, “Pensavamo di morire”

La polizia dell’Ecuador ha liberato il giocatore dopo tre giorni di sequestro. Le immagini mostrano la liberazione nella giungla.Momenti di puro terrore neldeldi Pedro. Ildel Delfín Sporting Club e l’amico Juan Carlos Morales sono stati liberati dopo tre giorni di prigionia in una capanna sperduta nella giungla ecuadoriana, in un’operazione culminata in una violenta.Le immaginimostrano gli agenti dell’UNASA (Unità Anti-Rapimenti) mentre si fanno strada nella fitta vegetazione, fino al drammatico scontro a fuoco con i rapitori, legati al narcotraffico, che sono riusciti a darsi alla fuga.Il sequestro era avvenuto durante una partita di calcio, quando uomini incappucciati avevano prelevato con la forza, 33enne ex nazionale ecuadoriano con un passato nel Barcellona, Lega di Quito e Independiente del Valle, insieme a Morales, allenatore di squadre locali.