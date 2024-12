Lanazione.it - Verso Pistoiese-Forlì Sfida Sparacello-Macrì. Gol e assist: il big match passa da loro due

Leggi su Lanazione.it

Claudioda un lato, Davidedall’altro. Due giocatori profondamente diversi ma ugualmente importanti rispettivamente per. Entrambi comandano la classifica marcatori della propria squadra: il centravanti arancione ha siglato cinque gol in 14 presenze, a cui vanno aggiunti cinque, l’esterno biancorosso sei in appena undici gettoni con dueggi vincenti a corredo. Se dovessimo scegliere una copertina per il bigdel Melani in programma domenica, a trovare spazio sarebbero senza dubbiodue. Diabbiamo parlato anche nelle scorse settimane, ma la prova offerta al Lungobisenzio ha ribadito ulteriormente quanto la punta palermitana sia imprescindibile per Alberto Villa: un quasi gol, una spettacolare rete in sforbiciata e tanto lavoro sporco in favore dei compagni.