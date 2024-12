Vela Maggetti | Vittoria Parigi accantonata sto cercando di tornare in forma

Leggi su Sportface.it

“Qui mi sento a casa. Le Fiamme Gialle sono una grande famiglia. Pensando ami viene in mente la gioia che ho provato quando ho tagliato il traguardo. Ho già ripreso gli allenamenti in vista del prossimo quadriennio quindi ho già un po’ accantonato la. Subito dopo le Olimpiadi ho avuto un infortunio. Stodi riprendere laideale per raggiungere i miei obiettivi”. Queste le parole di Marta, oro ai Giochi Olimpici di2024 nellaIQ Foil, ai microfoni di Sportface, a margine della presentazione del calendario da tavolo Fiamme Gialle 2025, al Salone d’Onore del Coni.: “, stodiin” SPORTFACE.IT.