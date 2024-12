Quotidiano.net - Scarafaggi cyborg, le squadre di soccorso del futuro. Cosa sono e come funzionano

Roma, 5 dicembre 2024 – E se nel caso di disastri a salvarci fossero degli? Per quanto per molti non sia un’immagine allettante, questo potrebbe essere ilpromesso dalla biorobotica. I primi esperimentigià in atto alla Queensland University, in Australia. A raccontarli è la Cnn, che ha avuto l’onore di assistere a uno degli interventi condotti da Lachlan Fitzgerald, giovane studente di matematica e ingegneria. Per certi versi, non funziona troppo diversamente da un’operazione che potrebbe essere fatta a un essere umano: il ‘paziente’, ovvero loo, viene prima anestetizzato in una vaschetta piena di ghiaccio, per poi procedere con l’‘intervento’ vero e proprio. Sul dorso dell'insetto viene ‘installato’ un dispositivo che invia impulsi elettrici alle sue antenne, consentendo a Fitzgerald di controllare i movimenti senza perdere la naturale agilità.