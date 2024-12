Dilei.it - Re Carlo, violenta rapina. Spariti preziosi per un milione di euro

Leggi su Dilei.it

Reè statoto. O più precisamente gli sono stati rubaticimeli di famiglia dal valore di 830mila sterline, circa undi. I ladri si sono introdotti in uno dei musei centrali di Parigi e a colpi d’ascia hanno trafugato gli oggetti appartenenti al Sovrano.Real museo di ParigiReha quindi perduto, probabilmente per sempre, dei ricordi di famiglia di grande valore. I media francesi hanno raccontato del furto, definendolo “”. Il fatto è avvenuto lo scorso 20 novembre. Quattro uomini a volto coperto da passamontagna e casco e dotati di guanti sono entrati in pieno giorno nel museo Cognacq-Jay, situato nello storico quartiere Marais di Parigi. Hanno spaccato una teca a colpi d’ascia e mazze da baseball.I ladri hanno rubato sette tabacchiere e scatole che erano esposte nel museo dove era allestita la mostra Luxe de poche.