Parma-Inter Pecchia | Dobbiamo giocare con personalità

Leggi su Sportface.it

“Quest’anno si deve avere una grande capacità di lasciarsi alle spalle quello che succede e pensare alla prossima gara. Venerdì contro l’, che definirei un gigante per quello che ha fa in Italia ed Europa, giocheremo un’altra bella partita e noi la affronteremo con le nostre armi”. Lo ha detto il tecnico del, Fabioin conferenza stampa alla vigilia del match contro l’. Dai nerazzurri il tecnico gialloblù si aspetta “quello che abbiamo visto fare a tutte le squadre dell’altra classifica, quelle che fanno un altro campionato rispetto a noi: strapotere fisico e tecnico, noitenerne conto, macon, con forza, con vigore, quando abbiamo le energie cerchiamo dia calcio e fare gol, perché le partite si giocano per fare gol e vincere”.