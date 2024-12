Lapresse.it - ‘Ndrangheta: blitz nel bresciano, arrestata anche suora

Milano, 5 dic. (LaPresse) – C’èuna religiosa, suor Anna Donelli, tra i 25 arrestati neldi Polizia di Stato e Gdf, coordinati dalla Dda di Brescia, per associazione mafiosa di matrice ‘ndranghetista operativa nele dedita alla commissione di estorsioni, traffico di armi e droga. La, posta ai domiciliari, sarebbe stata “a disposizione del sodalizio per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere”.