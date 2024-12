Lanazione.it - Natale, al via la campagna “Firenze Creativa Christmas: compra artigiano!”

, 5 dicembre 2024. A2024 torna “: a!”, lapromozionale realizzata da Artex e promossa dal Comune diper acquistare prodotti dell’artigianato fiorentino, local e sostenibili in occasione del. Laè stata realizzata nell’ambito del progetto, www..it, il portale che mette in rete le realtà creative dell’area metropolitana fiorentina. L’iniziativa prevede una mappa delle città con le oltre 100 botteghe fiorentine che fanno parte del progetto, lasocial #rtigiano con l’invito are prodotti Made in Florence da mettere sotto l’albero e la vetrina on line diper scoprire le meraviglie realizzate dagli artigiani. “Perinvitiamo i fiorentini e i visitatori della città a fare acquisti responsabili, sostenibili e di qualità: acquistando presso gli artigiani fiorentini regali unici, fatti con passione e che durano nel tempo, si sostengono le botteghe e si valorizza il saper fare locale, commenta Elisa Guidi, coordinatrice di Artex.