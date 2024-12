Secoloditalia.it - Manovra promossa dall’Ocse: meglio di Francia e Germania. FdI: l’Italia corre grazie al governo

Il Pil deldovrebbe attestarsi allo 0,5% nel 2024, per poi crescere allo 0,9% nel 2025 e all’1,2% nel 2026: è quanto emerge dalle Prospettive economiche dell’Ocse che promuove la nostra economia. In Italia dovrebbe esserci una crescita dell’1% l’anno prossimo e dell’1,2% l’anno successivo”, ha dichiarato il capoeconomista, Alvaro Pereira, aggiungendo che nella Penisola le cose stanno andando ”piuttosto bene in diversi settori, in particolare il turismo. Ci sono investimenti importanti realizzatial fondo di resilienza e credo che questo aiuterà”.Per lui, anche “i consumi dovrebbero ripartire e pensiamo checontinuerà a beneficiare di una crescita in aumento nei prossimi anni”. Nel bollettino Ocse, il Pil delviene stimato allo 0,9% nel 2025 e all’1,2% nel 2026, in lieve calo rispetto alle prospettive di due mesi fa, quando le percentuali erano rispettivamente dello 0,8% e dell’1,1%.