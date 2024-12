Ilfattoquotidiano.it - Lega e commercialisti contro le Entrate: “Pioggia di lettere per promuovere l’adesione al concordato che non ha avuto successo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sia una parte della maggioranza – la– sia gli addetti ai lavori – i– contestano l’Agenzia delleper leinviate a 700mila partite Iva soggette agli Indici di affidabilità fiscale dalle cui dichiarazioni sono emerse “anomalie“.che si concludono con l’invito a mettersi in regola presentando un’integrazione dei propri redditi oppure optando per ilpreventivo biennale su cui il viceministro Maurizio Leo continua a scommettere nella speranza di ricavare sufficiente gettito per poter tagliare la seconda aliquota Irpef. Come raccontato dal Fatto non mancano gli errori: le missive sono state inviate anche a contribuenti esclusi dal patto con il fisco per la natura della loro attività.“Troviamo sbagliata nel merito e nel metodo ladi”, fa sapere il Dipartimento Economia della