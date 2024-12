Ilrestodelcarlino.it - Il giallo di Montefiorino, Daniela scomparsa: un testimone in caserma

(Modena), 5 dicembre 2024 – Le foto dia Sassuolo, vicino ad alcuni giovani stranieri. Lo zio che afferma: “Spero stia bene. Può essere stata un po’ diversa ma. spero stia bene”. Ieri sera a ‘Chi l’ha visto’ sono stati ripercorsi gli ultimi giorni in cui a- Vitriola -Ruggi è stata avvistata. Parliamo della 31enneil 18 settembre da. “Era sempre al telefono – hanno confermato i residenti di Vitriola – forse per scongiurare una solitudine profonda”. Nella piccola frazione tutti la conoscevano: viveva lì sin da bambina. Poi la 31enne un anno fa aveva deciso di tornare a Vitriola: un’abitazione senza acqua e senza corrente. “Non vedevamo l’ora si facesse aiutare”. Cercava un uomo per sposarsi - dicono in paese. Tutto questo mentre continuano senza sosta le ricerche.