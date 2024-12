Cityrumors.it - I neonazisti volevano uccidere la Meloni: ecco come

Leggi su Cityrumors.it

Avevano programmato e preparato quasi tutto nei minimi dettagli, e a provarlo chat e scambi su Telegramorganizzare e programmare un attentato alla presidente del Consiglio Giorgiaperché, secondo iarrestati a Bologna dalla polizia, la Premier era una “traditrice”.Ila(Ansa Foto) Cityrumors.itUn piano e dettagli allucinanti, con tanto di prove su chat whatsapp e telegram, anche e soprattutto per questo la polizia è intervenuta con un blitz improvviso e ha arrestato 12 persone che si stavano preparando a fare qualcosa di impensabile. Atti di vero terrorismo.“Allenavo cinque persone potenzialmente guerriglieri a dargli un’arma in mano, andare davanti allae sparargli in testa“, uno dei tanti messaggi che si scambiavano i componenti della Werwolf Division.