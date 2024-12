I dati AIE | peggiora la qualità della lettura in Italia e calano i lettori nel 2024 Il caso Sud

Leggi su Ildenaro.it

lain, un Paese che continua a essere spaccato tra Nord e Sud. Secondo la rilevazione dell’Osservatorio dell’Associazionena Editori (AIE) suPepe Research, il 30% deilegge in maniera frammentaria, dedicandosi a questa attività solo qualche volta al mese se non qualche volta all’anno. Il tempo medio settimanale dedicato allasi riduce a 2 ore e 47 minuti contro le 3 ore e 16 minuti del 2023 e le 3 ore e 32 minuti del 2022. Le persone tra i 15 e i 74 anni che dichiarano di aver letto, anche solo in parte, un libro nell’ultimo anno (a stampa, e-book, o ascoltato un audiolibro) sono il 73%, contro il 74% del 2023.Cala anche ladi soli libri a stampa, che riguarda il 66%popolazione, contro il 68% del 2023. Il 66% è una media tra il 72%delle donne e il 60% degli uomini.