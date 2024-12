Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Difficile descrivere le emozioni per l’ultima gara in Mercedes”

The last dance.disputerà questo fine settimanadella carriera con la. Il britannico chiuderà la sua straordinaria esperienza con la scuderia tedesca al GP di Abu Dhabi, appuntamento finale del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena sul tracciato di Yas Marina. Per lui a partire da lunedì si spalancheranno le porte della Ferrari, dove correrà nel 2025 a fianco di Charles Leclerc.La leggenda britannica ha svelato le sue sanzioni in occasione della classica conferenza stampa di presentazione della corsa, allestita durante il cosiddetto media day del giovedì: “Sono piuttosto calmo al momento, è l’ultimo GP con la– ha dettonelle parole riportate da Sky Sport – Mi sento positivo ed entusiasta per poter dare tutto.le, ma sono fiero di quello che abbiamo ottenuto e sono orgoglioso di questo team”Il nativo di Stevenage ha poi riportato alla memoria i suoi ricordi migliori: “I sorrisi di quando abbiamo vinto, come la prima volta nel 2014 in Australia.