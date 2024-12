Lettera43.it - Decaro sulle dichiarazioni del pentito De Santis: «Mi viene voglia di lasciare la politica»

«Cosa devo fare ancora per non vedere il mio nome accostato alla mafia?». Ha scritto così sui social Antonio, a proposito delledel collaboratore di giustizia Nicola De, emerse nel processo Codice interno, dove lo ha accusato di aver incontrato il fratello del boss di Japigia Savino Parisi. Secondo il, l’ex sindaco di Bari avrebbe incontrato membri del clan Parisi prima delle elezioni comunali del 2009, un’accusa che l’europarlamentare ha definito «calunniosa» e già archiviata dalla magistratura. «Un signore che non conosco dice che in un’epoca imprecisata, 14 o 16 anni fa incontrai il fratello del boss della famiglia Parisi. Nella mia città, davanti a tutti. La cosa è così assurda che dovrebbe lasciarmi tranquillo. Invece no. Non sono tranquillo. Non sono tranquillo per niente.