Crack dell'Ast di Vigevano: chiesto il carcere per Andrea Sala, ex sindaco e attuale consigliere della Lega

Pavia – Sono quattro le richieste di condanna formulate giovedì 5 dicembre dal pubblico ministero nei confronti degli imputati per la bancarotta dell’Agenzia per lo sviluppo territoriale (Ast) di, il consorzio fallito nel 2019. Sotto accusa c’è ancheregionaleed exdi: per lui la Procura hauna pena di tre anni e quattro mesi di. Sono stati chiesti invece tre anni per Carlo Cavigliani, ex presidenteFondazione Roncalli, e Alessandro Mazzoli, ex direttore di Ast e dell’area formazione di Fondazione Roncalli, e due anni e nove mesi per Massimo Boccolari, ex presidente del consorzio Ast. Per gli imputati oltre all'accusa di bancarotta (ta al trasferimento a titolo gratuito del ramo formazione di Ast e a una donazione di oltre 300mila euro a Fondazione Roncalli) si aggiunge anche quella di peculato, trattandosi di pubblici ufficiali.