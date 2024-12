Ilgiorno.it - Caso Park Towers, la mossa dei pm. Falso al posto dell’abuso d’ufficio. Rinvio in attesa del “salva Milano“

Illungo dell’udienza preliminare, al 13 marzo, è dovuto anche al nodo del "", alle necessarie valutazioni sulle implicazioni sul fronte penale del Ddl, già approvato dalla Camera e indel via libera del Senato per entrare in vigore. Nel frattempo la Procura diha modificato una delle imputazioni, dal reato di abusocontestato in precedenza a quello diin atto pubblico. Il cambio di imputazione, che sarà formalizzato nella prossima udienza sul, porterebbe quindi a superare la recente abrogazione del reato di abuso, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale. Una carta giocata dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici nell’udienza preliminare con al centro presunti abusi edilizi e lottizzazione abusiva sul progetto delledi via Crescenzago 105, a, in cui sono imputate sei persone, tra cui tre funzionari e dirigenti di Palazzo Marino e dello Sportello Unico Edilizia e il presidente di Bluestone Andrea Bezziccheri.