Cityrumors.it - Turetta, ritrovamento shock: “C’erano tre proiettili”

Leggi su Cityrumors.it

Il giorno dopo la sentenza per il killer di Giulia Cecchettin che ha avuto l’ergastolo, al suo avvocato sono arrivate cose pesantissimeUna storiaccia. Di quelle che fanno il giro delle redazioni e dei tribunali. E che lasciano basiti anche perché, dopo una sentenza d’ergastolo, non c’è molto da dire e da fare, ma per Filippoe soprattutto il suo legale la storia non è finita in quell’aula giudiziaria.Gravissima minaccia al legale di Filippa: cosa è successo (Ansa Foto) Cityrumors.itCon un verdetto che non lascia alcuno spazio a congetture o a polemiche, soprattutto nel caso di Filippo, l’uomo che ha ucciso senza pietà e con premeditazione la povera Giulia Cecchettin, una ragazza che voleva solo finire si studiare e vivere la sua vita, senza, il suo ex fidanzato.