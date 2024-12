Ilfattoquotidiano.it - Trento, 54 capi di imputazioni e 77 indagati nell’inchiesta su affari e politica

Sono 54 idi imputazione indicati nell’ordinanza con cui viene chieste la custodia domiciliare a carico di 9 persone, coinvoltediche ha scoperchiato una rete di complicità che controllava. Ma sono la bellezza di 107 quelli che figurano nel decreto di perquisizione personale, locale o informatica a carico di 77, che è stato consegnato per l’esecuzione ai carabinieri e alla Guardia di finanza. Si tratta di un campionario sconcertante, con personaggi di primo piano nel mondo imprenditoriale, politico e amministrativo del Trentino-Alto Adige. Basta leggere il primo capo di imputazione (associazione per delinquere con utilizzo di un metodo mafioso) perre come i reati contestati alla “cupola” siano finalizzati “ad ottenere il rilascio di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o al fine di acquisire il controllo di attività economiche comunque denominate, per conseguire profitti o vantaggi ingiusti nelle province autonome die Bolzano, con particolare riferimento alle città di Bolzano,, Arco, Riva del Garda, Rovereto e comuni limitrofi chiusa”.