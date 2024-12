Gamberorosso.it - Storia dei ravioli al tocco, il piatto preferito di Niccolò Paganini

Non è Natale senzaalin Liguria. Piccoli scrigni che racchiudono unafatta di momenti lenti e di pazienza. C’è chi narra che i primisiano stati inventati proprio a Genova e che abbiano poi conquistato tutto il mondo. La verità è che involucri di pasta farciti con i più vari ingredienti risalgono a tempi molto più antichi, ma anche che i raieu u toccu siano un’eccellenza locale senza pari in grado di esprimere l’identità dell’intero territorio. Un piccolo accorgimento? Mai confondere ilcon il ragù.L’origine del sugo alIlè un sugo a base di carne di manzo. Un pezzo, toccu per l’appunto, fatto cuocere lentamente con soffritto, pomodori, erbe aromatiche, funghi secchi, midollo di bue, vino rosso e brodo. Il segreto sta nella lentezza. Per un buon sugo non si deve avere fretta e va cotto per almeno tre ore.