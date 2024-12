Liberoquotidiano.it - Ploom, al via il viaggio del brand tra le mete più esclusive dell'inverno

si prepara a scaldare l'con un ricco calendario di appuntamenti nelle più affascinanti località montane d'Italia: dopo un'estate densa di successi e un autunno segnato da collaborazioni prestigiose, saranno infatti Cortina d'Ampezzo, Courmayeur, Cervinia e Madonna di Campiglio le tappe invernali toccate deldi JTI creato per rivoluzionare l'experience del tabacco riscaldato con momenti esclusivi all'insegnaa musica e del divertimento. A Cortina d'Ampezzo le location selezionate per scoprire il mondosaranno gli storici locali Hierbas ed El Camineto, ma anche gli esclusivi Ciasa Lorenzi e Rifugio Faloria; prevista nella perlae dolomiti anche l'attivazione da domani fino a mercoledì 8 gennaio di un pop-up store in Corso Italia, che offrirà la possibilità ai consumatori adulti di personalizzare il proprio device.