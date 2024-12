Pil | Ocse taglia stima Italia +05% 2024 poi modesto +09% 2025 e +12% 2026

Leggi su Ildenaro.it

L’lasul pilno per ila poco più di due mesi di distanza: secondo il nuovo Outlook la crescita segnerà +0,5% nel(contro il +0,8% dell ‘interim report pubblicato il 25 settembre), per poi aumentare «modestamente» allo 0,9% nel(dal +1,1% precedente). Secondo il nuovo Outlook poi nelinvece il pil salirà dell’1,2% nel. L’attività economica resta «debole» e la crescita «nel breve termine si rialzerà solo gradualmente», scrive l’. Ma i rischi per le prospettive «sono ampiamente bilanciati»: i ribassi sarebbero legati ad una contrazione degli investimenti residenziali più marcati del previsto dopo lo stop al «generoso» superbonus e una domanda di esposizione più debole a causa del rallentamento della crescita nell’area dell’euro. Sul versante opposto però «un’impennata più forte del previsto degli investimenti pubblici legati al Pnrr potrebbe sostenere la performance economica», si legge.