Liberoquotidiano.it - Palmisano (Fimmg Venezia): "Medici pronti per tecnologia mRna"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - "Il Piano nazionale per le vaccinazioni ci vede attori fondamentali per l'organizzazione e l'implementazione di questa nuova. Idi famiglia, ormai da anni, sonoad affrontare le varie campagne vaccinali attraverso l'implementazione, ormai storica, di una scuola di vaccinazione organizzata sia a livello sindacale sia a livello delle società scientifiche. Pertanto, come categoria, questa nuovaci vede all'avanguardia”. Sono le parole di Giuseppe, segretario generale provinciale, Federazione italianana generale di, intervenendo all'expert advisory panel 'L'innovazione della: dalle potenzialità scientifiche alle opportunità per la sanità regionale', che si è svolto nel capoluogo veneto con l'intento di riunire esperti per la redazione di un documento per la promozione dell'impiego della